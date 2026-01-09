Do you want to access to this and other private contents?
La fiamma olimpica viaggia con Esselunga
Lungo la via Emilia, 50 tedofori del gruppo hanno portato il "sacro fuoco"
Esselunga è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica, il lungo cammino che, attraversando tutta l’Italia, avrà il suo arrivo allo stadio Meazza di Milano il prossimo 6 febbraio. Cinquanta 50 rappresentanti dell’azienda hanno avuto l’onore di portare il sacro fuoco nella tappa che ha avuto il suo epilogo nel centro di Parma.Lungo la via Emilia, entrando in città, i tedofori individuati da Essel...
