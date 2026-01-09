Ingross Levante: fallimento dietro l'angolo

Il fallimento di Ingross Levante è più vicino. Al gruppo cash&carry pugliese, presente sul mercato con il marchio Migro, sono contestate due violazioni: piano di concordato preventivo approvato senza una valutazione dell'Agenzia delle Entrate e bancarotta cristallizzata in un avviso di conclusione delle indagini notificato due settimane fa. Sull'azienda pesa un debito di quasi 400 milioni di euro accumulato dal 2020 a oggi.

Sono state la stessa Agenzia delle Entrate e la Procura Generale di Bari a chiedere l'annullamento del decreto di omologazione del concordato pronunciato a novembre 2023 dalla Procura di Trani. Quest'ultima aveva chiesto il fallimento della Ingross a seguito del rigetto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a cui la società aveva risposto, chiedendo un'istanza di concordato.

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, al rappresentante legale di Ingross Oronzo Amato “sono contestati anche altri reati fallimentari, dalla simulazione di crediti inesistenti alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, perché nella proposta di transazione fiscale (rigettata dall’Erario) avrebbe sottostimato gli attivi per oltre 200 milioni di euro”.

La Prima Sezione della Cassazione ha quindi rilevato una violazione dell'iter procedurale, non essendo stata fissata un'udienza per ascoltare i debitori e la Procura prima di omologare il concordato. Il decreto di omologazione è stato quindi reso nullo e la Procura di Bari dovrà sanarlo pronunciandosi sul merito, verosimilmente entro febbraio.

In caso di mancata omologazione, si verificherebbe il fallimento e slitterebbe la possibile bancarotta. L'azienda, tuttavia, rivendica la regolarità del concordato, che avrebbe portato circa 32 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate, sulla base della transazione fiscale.