Lindt, 2025 in crescita per merito del cioccolato di Dubai

Vendite +8,2% a oltre 6,3 miliardi di euro: la spinta è arrivata dal il lancio globale di Lindt Dubai style chocolate

Lindt & Sprüngli "registra una forte crescita organica in un contesto volatile". Il gruppo dolciario svizzero comunica di avere "raggiunto ancora una volta una forte crescita organica del 12,4% nel 2025". Le vendite del gruppo in franchi svizzeri sono aumentate dell’8,2% a 5,92 miliardi di franchi svizzeri pari a 6,35 miliardi di euro, "principalmente influenzate da un effetto valutario negativo de...

