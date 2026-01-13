Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lindt, 2025 in crescita per merito del cioccolato di Dubai
Vendite +8,2% a oltre 6,3 miliardi di euro: la spinta è arrivata dal il lancio globale di Lindt Dubai style chocolate
Lindt & Sprüngli "registra una forte crescita organica in un contesto volatile". Il gruppo dolciario svizzero comunica di avere "raggiunto ancora una volta una forte crescita organica del 12,4% nel 2025". Le vendite del gruppo in franchi svizzeri sono aumentate dell’8,2% a 5,92 miliardi di franchi svizzeri pari a 6,35 miliardi di euro, "principalmente influenzate da un effetto valutario negativo de...
Fc - 56636
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency