Copa Cogeca, trattori a Strasburgo il 20 gennaio

Continua la mobilitazione degli agricoltori europei. Lo rende noto il Copa Cogeca in un comunicato nel quale riporta che "i recenti annunci, a seguito della riunione straordinaria dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca con la Commissione Europea, non riescono ad affrontare l'urgenza e le sfide che gli agricoltori e le cooperative agricole europee si trovano ad affrontare".

"Mentre il voto del Consiglio e le manovre sul Mercosur aggravano ulteriormente le frustrazioni - prosegue la nota ufficiale - i leader del Copa-Cogeca, riunitisi ieri a Bruxelles per analizzare la situazione, hanno deciso che, nell'attuale contesto politico di pressanti condizioni di mercato e di domande insoddisfatte, sosterremo la manifestazione organizzata a Strasburgo il 20 gennaio".

"In un momento in cui le condizioni di mercato per la produzione cerealicola e zootecnica sono estremamente volatili e gli agricoltori sono intrappolati in una stretta sui prezzi tra l'aumento dei costi dei fertilizzanti e dei fattori di produzione e il calo dei redditi - aggiunge il Copa Cogeca - è più che mai necessario adottare decisioni politiche decisive in grado di ripristinare visibilità e stabilità a lungo termine".

Il 18 dicembre, prosegue la nota, "tutte le comunità agricole si sono unite attorno a tre richieste forti e chiare:

una PAC solida, comune e ben finanziata dopo il 2027, insieme a un QFP che fornisca soluzioni, sostenga la competitività e la crescita; un commercio equo e trasparente che tuteli efficacemente i nostri standard di produzione e i settori più sensibili, contribuendo al contempo a migliorare la competitività; un'agenda per una reale semplificazione, una migliore regolamentazione e la certezza del diritto".

"Finché - continua il Copa Cogeca - le istituzioni dell'UE non forniranno risposte concrete che migliorino realmente la nostra competitività e resilienza, la nostra mobilitazione continuerà".

Per questo motivo, il Copa e la Cogeca sostengono la manifestazione annunciata dalla Fnsea (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, il principale sindacato agricolo francese) a Strasburgo il 20 gennaio.

"Ci aspettiamo ora - conclude la nota del Copa Cogeca - che il Parlamento europeo accolga queste tre richieste fondamentali, poiché ha i mezzi per agire su queste questioni urgenti. Ora spetta agli eurodeputati agire, dimostrando il sostegno che affermano di dare alle comunità agricole per garantire la sicurezza alimentare dell'Europa".