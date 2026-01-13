Do you want to access to this and other private contents?
Illva Saronno acquisisce 100% Delite
Distributore emiliano specializzato in ingredienti per il settore gelateria e pasticceria
Illva Saronno Holding, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e nota nel mondo degli alcolici grazie principalmente al liquore Disaronno, continua la sua strategia di ampliamento annunciando oggi l'acquisizione da parte della controllata Disaronno Ingredients del 100% di Delite Srl, distributore emiliano specializzato in ingredienti per il settore gelateria e pasticceria.Un...
lml - 56651
EFA News - European Food Agency
