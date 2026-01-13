PepsiCo Italia: Paolo Rizzo è il nuovo AD e Country Manager

Paolo Rizzo è il nuovo Country Manager e amministratore delegato di PepsiCo Beverages Italia. Originario di Lecce, 57 anni, il manager vanta un’esperienza pluriennale nel settore dei beni di largo consumo, con un focus specifico sul comparto del beverage: ha iniziato la sua carriera nel 1993 come merchandiser in Acqua Vera durante l’acquisizione da Nestlé Water, passando al Gruppo Danone e poi a Ferrarelle Spa, con ruoli di crescente responsabilità fino ad approdare in PepsiCo Beverages Italia, dove ha iniziato la sua lunga carriera all’interno del gruppo nel 2007 come Field Sales Manager TT/BB.

Dopo cinque anni, Rizzo è stato promosso a Italy Field Sales Manager raggiungendo importanti risultati in termini di leadership e di visione strategica che l’hanno portato a ricoprire la posizione di Italy Sales Manager. Si è trattato di un ruolo importante, ricoperto con successo per oltre 11 anni, a seguito dei quali è passato a Franchise Senior Sales Manager fino ad arrivare, a partire da gennaio 2026, all’attuale ruolo di Country Manager e amministratore delegato della sede italiana della multinazionale americana.