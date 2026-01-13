"Pacchetto vino": Comagri UE approva all'unanimità

Il "pacchetto vino" supera un altro ostacolo importante. La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità (44 voti favorevoli) le misure a sostegno del comparto vitivinicolo. La bozza aveva già ricevuto il via libera dal Consiglio Europeo a dicembre.

La misura votata dalla Commissione Agricoltura prevede misure di controllo della produzione e più coperture finanziarie (fino al 80% dei costi ammissibili) contro i rischi climatici. Vengono anche aggiornate le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, con tre definizioni: "alcol free" (contenuto alcolico inferiore allo 0,5%); "0,0%" (inferiore allo 0,05%); "a ridotto contenuto alcolico" (superiore allo 0,5% ma almeno inferiore del 30% rispetto alla gradazione standard).

"Il via libera della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo al pacchetto vino è un segnale di grande attenzione per un comparto strategico", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Grazie al lavoro portato avanti dalla Commissione ci saranno misure più incisive per la gestione dei rischi climatici e regole chiare sulle nuove denominazioni".

"Con questo si potrà garantire maggiore stabilità e trasparenza verso un settore che è simbolo di qualità e tradizione nel mondo. Il Governo Meloni", conclude il ministro, "prosegue nel suo impegno in Europa per difendere il lavoro dei nostri produttori affinché il vino italiano continui a essere protagonista sui mercati mondiali".