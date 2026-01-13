Selex: Mdd in crescita e accelera con l'innovazione

Gruppo Selex si presenta all’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm forte di risultati record per la sua Marca del Distributore (Mdd). Nel 2025, il fatturato alla vendita della Mdd ha superato i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. La Mdd si conferma un asset strategico fondamentale per il Gruppo e per le sue 18 Imprese Socie, con punte che in alcuni territori raggiungono il 30% di quota. Il risultato si inserisce in un quadro di solidità complessiva: il Gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato stimato di 22,25 miliardi di euro (+5,5%) e punta ai 23,25 miliardi per il 2026.

Presso lo stand di Marca 2026, padiglione 21 stand B47-C46, il Gruppo Selex accoglie fornitori e operatori con il messaggio "Insieme per costruire fiducia", a sottolineare la volontà di privilegiare rapporti di lungo periodo e collaborazioni orientate all'innovazione.

"La Marca del Distributore non è più una semplice alternativa di risparmio, ma una scelta consapevole fondata su qualità e distintività," afferma Luca Vaccaro, direttore Mdd di Gruppo Selex. "Il nostro obiettivo per il 2026 è rispondere rapidamente ai nuovi stili di vita, accelerando il time-to-market delle innovazioni e ampliando segmenti a valore aggiunto come il funzionale e il salutistico".

I pilastri strategici per il 2026: Salute, Servizio e PremiumL'assortimento delle marche del distributore del del Gruppo Selex, che raggiungerà le 8.400 referenze entro fine 2026, evolverà lungo quattro direttrici chiave: 1) Benessere e Salute: espansione delle linee salutistiche, senza glutine e vegetali, con il consolidamento della nuova linea Alto Proteica. 2) Alto di Gamma e Territorio: potenziamento delle linee premium (Saper di Sapori, Optima, Val Or e Assaggi e Paesaggi) attraverso la valorizzazione delle tipicità regionali selezionate dai Soci sul territorio. 3) Innovazione e Servizio: lancio di nuove soluzioni ready-to-eat di qualità e prodotti ad alto grado di servizio per chi ha poco tempo in cucina. 4) Sostenibilità: prosecuzione del piano di sostenibilità tra cui ottimizzazione del packaging, con l’obiettivo di ridurre il peso degli imballi e aumentare l’impiego di materiali riciclati.

Il 2026 segnerà tappe importanti per l’identità visiva dei brand del Gruppo. È previsto il restyling della linea vini "Le Vie dell'Uva", con un’immagine più moderna e distintiva. Nella seconda metà dell’anno partirà inoltre il rilancio della linea toiletries Armonia & Benessere, con nuove formulazioni, una revisione dell’assortimento e restyling dell’immagine per rafforzare la presenza nel settore cura persona.

"La Mdd è un asset chiave per creare fedeltà", commenta Maniele Tasca, direttore generale di Gruppo Selex. "Continueremo a investire per garantire un’offerta che unisca innovazione, convenienza e sostenibilità, proteggendo il potere d’acquisto delle famiglie senza compromessi sulla qualità"