Sigep/2. Illycaffé racconta il caffè come linguaggio

A Sigerp 2026, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini, illycaffè racconta il caffè non solo come prodotto, ma come linguaggio universale e strumento di dialogo tra mondi diversi, dalla pasticceria all’alta cucina, dalla mixology all’hospitality, attraverso esperienze immersive e un palinsesto di incontri con alcune delle voci più autorevoli del panorama food & beverage.

Lo stand illy (B1- 080) prende forma come Regenerative Hub, un ambiente immersivo che accompagna il visitatore in un viaggio sensoriale e narrativo attraverso natura, innovazione e qualità illy. Il percorso è pensato come una vera e propria customer journey che mette in relazione prodotto, visione e persone.

Dopo aver presentato nella scorsa edizione l’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, il primo caffè per il segmento HoReCa prodotto al 100% da agricoltura rigenerativa certificata regenagri, illycaffè prosegue infatti nel promuovere un modello agricolo capace di rigenerare i suoli, tutelare la biodiversità e creare valore duraturo per le comunità di produttori, riaffermando il proprio impegno verso un futuro più sostenibile.

Parte integrante dell’experience illycaffè a SIGEP è il fil rouge narrativo della campagna “Why We Make It”, che attraversa tutte le attivazioni del brand in fiera. Un racconto che esprime la ricerca dell’azienda alla qualità, alla cura del dettaglio e al rispetto della materia prima e che mette in luce il senso profondo della campagna: condividere i valori e i motivi che guidano di ogni scelta e innovazione.

Anche il palinsesto di incontri allo stand, guidati dall’Università del Caffè, rappresenta un’ulteriore espressione dei valori dell’azienda e dell’impegno per dar vita a un prodotto di altissima qualità. Il programma attraverserà i diversi universi del foodservice contemporaneo, dalla pasticceria all’alta cucina, dalla mixology al mondo dell’hospitality, coinvolgendo professionisti e interpreti d’eccellenza tra cui figurano Andrea Aprea, Chef Ambassador illy, insieme a pasticceri, chef e bartender di primo piano, in un confronto che mette al centro cultura del gusto, ricerca, identità e contaminazione.

Il programma completo prevede:

sabato 17 gennaio 2026

h 11 Emin Haziri (Executive Chef Ristorante Procaccini, Milano) - La stella e la sostanza: eccellenza, ricerca e responsabilità

h 15 Fabio Valentinis (Maitre Chocolatier Cioccolateria Valentinis, Udine) - L’equilibrio nascosto: il cioccolato tra idea e forma

h 17 Campari Academy - Low ABV Coffee Cocktails: leggerezza e gusto

Domenica 18 gennaio 2026

h 11 Aniello Di Caprio (Pastry Chef Pasticceria Lombardi, Maddaloni) - Il tempo del lievito: artigianalità, territorio e identità

h 14 Andrea Aprea (Executive Chef Ristorante Andrea Aprea, Milano) - Innovazione su misura: quando la tecnologia incontra il gusto

h 15.30 Andrea e Dennis Buosi (Pastry Chefs Pasticceria Buosi, Venegono Superiore) - Tradizione in evoluzione: due generazioni per un gusto contemporaneo

h 17 Campari Academy - Il caffè nella mixology funziona. E lo dice la storia

Lunedì 19 gennaio 2026

h 11 Matteo Berti (Direttore didattico Scuola di cucina Internazionale ALMA, Colorno) - Il cuoco pensante: cultura, rispetto e curiosità in cucina

h 15 Luigi Biasetto (Pastry Chef Pasticceria Biasetto, Padova) - L’armonia del dolce: il metodo Biasetto tra razionalità ed emozione

h 16.30 Campari Academy - Il caffè come elemento strutturale del cocktail.

