Sigep /3. Giuso annuncia partnership con Apei
Gli eventi della nuova collaborazione saranno comunicati durante il salone (Riminifiere, 16-20 gennaio)
In occasione di Sigep World 2026, che si terrà a Rimini Fiera dal 16 al 20 gennaio, Giuso, storica azienda piemontese di gruppo Casa Optima simbolo di tradizione, qualità ed eccellenza italiana, annuncia la nuova partnership con Apei – Associazione Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, in qualità di Sponsor Prestigio, a sostegno della formazione, della diffusione e della promozione della cultura dolcia...
EFA News - European Food Agency
