Nestlé si scusa per il richiamo di prodotti per l'infanzia

Il ceo di Nestlé Philipp Navratil si è scusato pubblicamente per il richiamo globale di alcuni lotti di latte in polvere per neonati dell'azienda pochi giorni fa (leggi notizia EFA News). "Prima di spiegare la situazione più dettagliatamente, desidero scusarmi sinceramente per la preoccupazione e il disagio che questo può aver causato a genitori, tutori e clienti", ha dichiarato Navratil in un video pubblicato sul sito web di Nestlé.

Navratil ha affermato che tutti i richiami sono stati annunciati e che ad oggi non ci sono stati casi confermati di malattia collegati ai prodotti. Il richiamo ha aumentato la pressione sulla multinazionale svizzera, che ospita marchi di grandi nomi come KitKat, Nespresso e Shreddies, nel tentativo di rilanciare la crescita e riconquistare la fiducia degli investitori.

Navratil ha affermato che a dicembre l'azienda ha confermato un problema di qualità in uno dei suoi stabilimenti nei Paesi Bassi e ha avviato un richiamo precauzionale in diversi paesi europei in cui i prodotti interessati venivano venduti dallo stabilimento in questione.

Navratil ha concluso la sua dichiarazione affermando: "Ciò che è importante per me in questa situazione è rimanere guidati dai nostri valori: la sicurezza alimentare e la fiducia vengono prima di tutto. Questo è al centro di tutto ciò che facciamo e riflette il nostro profondo senso di responsabilità e attenzione. Le azioni che stiamo intraprendendo dimostrano il nostro impegno a mantenere i più elevati standard di qualità e sicurezza".

I ritiri sono stati comunicati gradualmente in tutti i paesi interessati e sono stati nel frattempo completati, fa sapere il manager in un videomessaggio pubblicato sul sito della multinazionale. In un controllo effettuato dalle autorità in Austria sono state rilevate piccole quantità di cereulide - una tossina resistente al calore che provoca intossicazioni alimentari caratterizzate da nausea e vomito - in due lotti. I consumatori sono stati invitati a non utilizzare più i prodotti e a restituirli ai negozi.

Il gruppo ha dichiarato che i lotti interessati dal richiamo rappresentano meno dello 0,5% del fatturato annuo dell'impresa e che l'impatto finanziario non dovrebbe essere significativo per la società.

Intanto oggi Nestlé India ha annunciato la nomina di Edouard Mac Nab come nuovo Chief Financial Officer (CFO) e Direttore Esecutivo-Finanza & Controllo. L’incarico arriva dopo che l’attuale CFO Svetlana Boldina, ha rassegnato le dimissioni: il suo mandato si concluderà il 31 gennaio 2026.

Mac Nab, manager già interno all’organizzazione, è stato scelto per guidare la funzione finanziaria in un periodo di transizione strategica per il gruppo in India. La sua nomina rappresenta un segnale di continuità e consolidamento della governance aziendale in un mercato chiave per il colosso dell’alimentare.

La leadership finanziaria assume un ruolo cruciale in un contesto di aumento della domanda interna, espansione dei punti vendita e attenzione crescente alla sostenibilità economica e ambientale. L’India rappresenta una delle aree a più alto potenziale di crescita per Nestlé, con brand come Maggi, Nescafé, KitKat, Milkybar e Milkmaid considerati tra i più amati dai consumatori locali.