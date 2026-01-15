Addio alla Signora della birra

Si è spenta nella sua villa di via Colle Fiorito a Brescia Orsola Scivittaro Wührer, moglie di Pietro Wührer, scomparso nel 2016 ed esponente di una delle famiglie più importanti nella storia industriale bresciana e nazionale in quanto proprietario dello storico marchio di birra Wührer.

Orsola Scivittaro Wührer, lascia le figlie Carla e Rossella, le nipoti e la sorella Anna. Donna colta e gentile, come la descrivono i messaggi di cordoglio giunti ai familiari, frequentava alcuni dei circoli più esclusivi di Brescia, dal Garden Club al Circolo del Teatro, dove era molto apprezzata per la sua eleganza e il suo stile.

Moglie, madre e nonna amatissima, viveva nella villa di via Colle Fiorito, nota anche alle cronache per la clamorosa rapina avvenuta nel 2011, quando una banda di malviventi riuscì a portare via circa 200mila euro tra contanti e gioielli.

Il marito, Pietro Wührer era uno dei discendenti di Franz Xaver Wührer, l’imprenditore che nel 1829 fondò la prima fabbrica di birra italiana. La storica sede sorgeva nel cuore di Brescia, in via Trieste, dove ancora oggi una targa commemorativa ricorda le origini di un’avventura imprenditoriale fatta di grandi successi.

La birreria Wührer rimase un simbolo dell’industria cittadina fino al 1988, quando, dopo il passaggio di proprietà dalla multinazionale BSN alla Peroni, venne decisa la chiusura dello stabilimento bresciano, mantenendo in vita solo il marchio.





