Ferrero accompagna San Valentino con le sue specialità

Dire "ti voglio bene" o "ti amo" è un gesto quotidiano, ma San Valentino offre l’occasione ideale per esprimere il proprio affetto in modo speciale. Ferrero celebra questa ricorrenza con una selezione di specialità pensate per trasformare il 14 febbraio in un momento ancora più dolce, qualunque sia la persona a cui si desidera dedicarlo.

Anche quest’anno è possibile regalare i raffinati astucci Ferrero Rocher disponibili in sei diverse personalizzazioni, ognuna caratterizzata da un diverso messaggio d’affetto: “Ti voglio bene”, “Sei speciale”, “Grazie di esserci”, “Auguri amore mio”, “Condivisi sono più buoni!” e “Festeggia con me!”. Perfetti come pensiero elegante e d’effetto per sorprendere i propri cari.

Ritornano anche i classici cuori Ferrero Rocher, Mon Chéri e Raffaello: proposte iconiche che racchiudono le Specialità più amate, ideali da regalare per condividere un momento di dolcezza con chi ci sta a cuore.