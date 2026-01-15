Do you want to access to this and other private contents?
Alternative ai latticini: Mö Foods punta all'espansione internazionale
Finanziamento da 2,4 mln euro per l'azienda finlandese che ridefinisce il formaggio attraverso l'avena
Mö Foods, l'azienda alimentare finlandese che ridefinisce il formaggio attraverso l'avena, ha ottenuto un finanziamento di 2,4 milioni di euro gestito da Nordic Foodtech VC. Il fondo consentirà al gruppo di ampliare la propria tecnologia di produzione proprietaria e di prepararsi all'espansione internazionale. Con la crescente domanda globale di alimenti che bilanciano piacere, sostenibilità e prezzi co...
lml - 56732
EFA News - European Food Agency
