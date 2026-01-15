It does not receive public funding
Alternative ai latticini: Mö Foods punta all'espansione internazionale

Finanziamento da 2,4 mln euro per l'azienda finlandese che ridefinisce il formaggio attraverso l'avena

Mö Foods, l'azienda alimentare finlandese che ridefinisce il formaggio attraverso l'avena, ha ottenuto un finanziamento di 2,4 milioni di euro gestito da Nordic Foodtech VC. Il fondo consentirà al gruppo di ampliare la propria tecnologia di produzione proprietaria e di prepararsi all'espansione internazionale. Con la crescente domanda globale di alimenti che bilanciano piacere, sostenibilità e prezzi co...

