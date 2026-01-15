Ardian entra nella spagnola Ivb Wellness lab

Ardian ha siglato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione in IVB Wellness Lab, marchio di integratori innovativo e in rapida crescita in Spagna. Con questo investimento, il team Growth di Ardian collabora con il team fondatore di IVB e con l'attuale azionista di minoranza Label Capital per accelerare l'espansione di IVB in Spagna e in tutta Europa e supportare la sua strategia di innovazione di prodotto. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026: non sono stati resi noti i dettagli economici.



IVB Wellness Lab ("IVB"), azienda spagnola leader nella ricerca, sviluppo e distribuzione di integratori alimentari scientificamente comprovati, accoglie Ardian, una società di investimento privata globale, come azionista di minoranza. Fondata nel 2021 da Isabel Viña Bas, Valerio Soto Ferri e Carlos Viña Bas, IVB si è affermata come uno dei marchi di integratori alimentari più dinamici in Spagna, operando in un mercato guidato da tendenze di consumo sostenibili in ambito di stile di vita e salute.



Con sede a Valencia, IVB si differenzia per l'approvvigionamento di ingredienti specifici e un approccio unico che include supervisione clinica e partnership ospedaliere. Basata su un modello a basso consumo di risorse, IVB offre una varietà di prodotti che spaziano dagli integratori alimentari essenziali (ad esempio, magnesio e omega 3) a formulazioni avanzate mirate ad aree di benessere generale come la salute femminile.



Inizialmente lanciata come marchio D2C (direct-to-consumer) digital-first, IVB ha sviluppato una community solida e coinvolta e ha registrato una crescita del fatturato leader del settore. IVB si è inoltre rapidamente espansa nel canale farmaceutico, raggiungendo già circa 2.000 farmacie in tutta la Spagna.



Questa partnership, sottolinea il comunicato ufficiale, "segna un'importante pietra miliare" nel percorso di crescita di IVB, che mira a espandere le sue attività in Spagna, rafforzare la crescita D2C basata sui dati, supportare la sua espansione internazionale e consolidare le sue capacità di innovazione.



Ardian collaborerà a stretto contatto con i co-fondatori e il team dirigenziale e sfrutterà la sua esperienza nello sviluppo di business ad alta crescita nei settori consumer e salute per rafforzare le basi commerciali e operative di IVB.



"IVB Wellness Lab - spiegano Alexis Saada, responsabile della Crescita e amministratore delegato senior di Ardian e Frederic Queru, ad di Ardian - si distingue per l'innovazione di prodotto progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori, sfruttando una distribuzione omnicanale strategica. Siamo orgogliosi di collaborare con questo team fondatore esperto, ambizioso e complementare, per supportare IVB nel raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita in Spagna e all'estero, sfruttando la rete di talenti, le competenze in ambito salute e digitale e le risorse internazionali di Ardian".



"Siamo estremamente orgogliosi - aggiungono Isabel Viña Bas, Valerio Soto Ferri e Carlos Viña Bas, cofondatori di Ivb - di come IVB Wellness Lab si sia evoluto, guidato dall'eccellenza del prodotto, dalla ricerca scientifica, dal coinvolgimento della comunità e dall'esecuzione disciplinata. La partnership con Ardian segna una pietra miliare fondamentale per IVB e ci consente di rafforzare le nostre basi accelerando al contempo la nostra ambizione in Spagna e all'estero".