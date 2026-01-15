Sigep/3. AB Mauri tra i protagonisti di spicco

Nel contesto di Sigep World, punto di riferimento internazionale e fonte di ispirazione per la community del Foodservice, AB Mauri, parte di Associated British Foods plc, sceglie la vetrina di Rimini per raccontare la propria visione della panificazione, pizzeria e pasticceria contemporanea.

Per AB Mauri leggerezza, qualità della texture e praticità d’uso diventano i pilastri di una proposta pensata per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze di artigiani e ristoratori, chiamati ogni giorno a coniugare creatività, organizzazione e innovazione.Con il proprio know-how AB Mauri si cala nelle radici più autentiche dell’arte bianca, riportando al centro della scena il lievito madre, cuore pulsante di ogni produzione artigianale d’eccellenza. Un patrimonio vivo, fatto di tempo, cura e sapere, che rappresenta il punto di partenza di pani, pizze e lievitati capaci di distinguersi per gusto, digeribilità e personalità. Attraverso questa celebrazione della tradizione, l’azienda riafferma il valore di un sapere antico, reinterpretato con competenza e visione contemporanea per accompagnare i professionisti nel creare prodotti che parlano di qualità, identità e rispetto del saper fare artigiano delle origini.

Lo stand di AB Mauri sarà un punto d’incontro pulsante e creativo, pensato per accogliere il mondo dell’artigianato, dell’industria e dell’Ho.re.ca, in un’atmosfera internazionale di scambio e ispirazione. Cinque giorni di incontri, masterclass e showcooking live con i nostri maestri del gusto, nuove interpretazioni di prodotto e tendenze che si fanno esperienza concreta attraverso le testimonianze dei professionisti.

Scrocchiarella, la base frozen per pizza in pala, focaccia e sandwich, preparata con farine selezionate e lievito madre, eccellenza ormai riconosciuta nel mondo Foodservice, sarà protagonista della scena insieme agli chef del format Le Preferite. La sua struttura – croccante fuori, soffice e alveolata dentro – si presta a infiniti abbinamenti, accogliendo con equilibrio sia farciture leggere e vegetali, sia interpretazioni talvolta audaci e gourmet.

Chef e professionisti interpreteranno Scrocchiarella in modi inediti, esplorando tutto il potenziale di una base versatile, capace di adattarsi a ogni stile gastronomico: dalla tradizione rivisitata in chiave street food, alle proposte d'autore da bistrot e cocktail bar, fino al brunch, al catering per eventi, aperitivi innovativi e piatti unici contemporanei e fusion. Ogni showcooking sarà un viaggio sensoriale e creativo, dove Scrocchiarella non è solo base, ma vero e proprio strumento espressivo nelle mani di chi crea.

“Scrocchiarella è libertà. Libertà di inventare, di raccontarsi, di sperimentare. A Sigep, sarà interpretata da molti professionisti che con la loro creatività, la faranno vivere in mille sfumature”, racconta Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri. “Una testimonianza concreta dei mille volti della cucina italiana. A questo proposito abbiamo addirittura uno chef che ha dedicato la propria ricetta ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026”.

Con il format Le Preferite, AB Mauri mette a disposizione degli operatori un ventaglio di ispirazioni per interpretare al meglio la base Scrocchiarella, rendendola omaggio vivo alla ricchezza della tradizione gastronomica italiana e alle sue innumerevoli eccellenze regionali.

Venerdì 16 gennaio, h. 13.00 – 14.30. Pasquale e Gianluca Miccolis, titolari della Pizzeria Focacceria Paradiso di Massafra (TA) interpreteranno con la base Scrocchiarella 55 x 25 Integrale la loro ricetta Corte Pugliese con alcuni prodotti tipici del territorio pugliese.

Sabato 17 gennaio h. 13.00 – 14.30. Alan Grandini, titolare della Pizzeria Food Factory di Cremona, Crema e Pizzighettone con la base Scrocchiarella Tonda diam. 31 Classica, porterà in scena la sua ricetta Armonia Gourmet con prodotti di stagione del suo territorio, Cremona.

Domenica 18 gennaio h. 13.00 – 14.30. Alberto Saluzzo, chef a domicilio Catering e Buffet Eventi privati, preparerà sulla base Scrocchiarella Tonda diam. 25 Grano Duro la sua ricetta Avvantaggiata, tipica della cucina ligure, sua terra d’origine

Lunedì 19 gennaio h. 12.00 – 13.30. Marco Stagi, titolare chef Ristorante Metodo a Marne (BG), con la base Scrocchiarella 30 x 40 Riso Venere porterà con la sua ricetta Oro Bianco 2026 la magia dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 con un effetto speciale.

Ogni showcooking sarà disponibile anche online. Troverai il video di ciascuna ricetta sul canale YouTube ufficiale di AB Mauri, per rivivere ogni passaggio e lasciarti ispirare e sulle pagine IG Scrocchiarella_it e Linkedin Scrocchiarella.