Sigep/2. Gelato artigianale tra le punte di diamante dell'edizione 2026

A Sigep World 2026 (leggi notizia EFA News), l’attenzione all’innovazione si traduce nei riconoscimenti del Lorenzo Cagnoni Innovation Award e del Premio Start-Up Sigep, affiancati dalla presenza di 20 start-up internazionali. Chiudono il programma le grandi competizioni, cifra storica di Sigep World: dalla Gelato World Cup alla Junior Pastry World Cup, fino a Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games, insieme ai concorsi nazionali dedicati a caffè, gelato e panificazione.

Nel 2025 il settore del gelato artigianale ha registrato una crescita complessiva delle vendite pari all’8,5% raggiungendo a livello mondiale i 16,5 miliardi di euro. L’Italia consolida la propria leadership, confermandosi primo mercato mondiale con un fatturato di 3,1 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2024 includendo i prodotti accessori). (fonti: Acomag, Confartigianato, Confesercenti, Fipe-Confcommercio, Istat, Unione Italiana Food). Una dinamica che si ritrova anche nel settore della pasticceria che conta oltre 54.000 imprese attive in Italia, con fatturati in crescita tra +4% e +5% e una domanda premium in espansione, trainata dai dolci di ricorrenza e dai mercati esteri. (fonti: Confartigianato, Codacons, Iri, Unionfood, Icco).

Più maturo, ma strutturalmente solido, è il comparto della panificazione, che genera un fatturato complessivo stimato in 13,4 miliardi di euro, di cui circa 8,4 miliardi attribuibili al solo pane: con una domanda orientata verso pani speciali, farine locali e prodotti a maggiore valore aggiunto (fonti: Confartigianato Alimentare, Assopanificatori Confesercenti, Aibi, Italmopa). In questo contesto si inserisce la pizza, che con circa 2,7 miliardi di pezzi prodotti ogni anno e un fatturato complessivo superiore ai 15 miliardi di euro si conferma uno dei pilastri del foodservice italiano (fonti: Cna Agroalimentare, Coldiretti, Movimprese, Fipe-Confcommercio). A completare il quadro è il caffè, che nel 2024 ha raggiunto un giro d’affari di circa 5,7 miliardi di euro, con una produzione stabile e un export in ripresa che vale oltre 2,6 miliardi di euro: l’Italia si conferma leader europeo nella torrefazione e nelle macchine da caffè professionali, settore con una quota export superiore al 70% (fonti: Consorzio Promozione Caffè, Ucimac, Ismea, Comitato Italiano Caffè, Anima).