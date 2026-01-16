Selenella: vendite in crescita a due cifre nel 2025

Selenella torna a Marca condividendo la politica di prezzo e la gestione integrata del Consorzio, divenute ormai un punto di riferimento per il comparto. Il modello Selenella non è solo agricolo: è economico e strategico, capace di influenzare le quotazioni delle patate anche in fasi critiche, generare Roi e ridurre la volatilità in un mercato europeo caratterizzato da oscillazioni (dati Eexx).Il Co...