Trattori davanti al parlamento europeo il 20 gennaio

Il 20 gennaio 2026, migliaia di agricoltori provenienti da tutta Europa si riuniranno a Strasburgo la mattina, insieme a circa 1.000 trattori, per una manifestazione dichiarata nel quartiere europeo di fronte al Parlamento europeo.



Lo rende noto il Copa Cogeca in un comunicato ufficiale in cui riporta che "i partecipanti e i primi discorsi si terranno dopo le 10 in Place de Bordeaux, mentre i trattori continueranno ad arrivare in città".



La giornata si svolgerà come segue:



- partenza della manifestazione: 10:30 (percorso di 1,1 km: Place de Bordeaux → Avenue Schutzenberger → Boulevard de Dresda → Parlamento europeo)



- arrivo al Parlamento europeo e discorsi chiave: 11:15 - 11:30



- fine della manifestazione UE: 15:30 - 16



Questa mobilitazione, aggiunge la nota, è organizzata da FNSEA/JA ((Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, ossia Federazione nazionale dei sindacati degli agricoltori, il principale siondacato agricolo francese fondato nel 1946) e FDSEA/JA Bas-Rhin (Fédération Départimentale des Syndicats d'exploitants agricole, ossia Federazione dipartimentale dei sindacati dei produttori agricoli, rappresenta l'organizzazione sindacale maggioritaria degli agricoltori in Francia a livello dipartimentale, affiliata alla Fnsea).



"La manifestazione - prosegue la nota - è sostenuta dal Copa e dalla Cogeca nell'ambito della nostra mobilitazione in corso e della richiesta di un'azione urgente sul futuro dell'agricoltura dell'UE".



"Questa protesta - conclude la nota - fa seguito alla mobilitazione di 10.000 agricoltori a Bruxelles il 18 dicembre 2025 e riflette la persistente situazione di stallo della politica agricola dell'UE, caratterizzata da: Proposte inaccettabili per la PAC post-2027 prive di elementi comuni e finanziamenti adeguati, Politiche commerciali inique e l'urgente necessità di semplificazione, migliore regolamentazione e certezza del diritto".