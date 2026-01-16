Giornata della pizza. Il pomodoro protagonista assoluto

In occasione della Giornata Internazionale della Pizza, l’Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, segnala che su un totale di oltre un miliardo di kg tra pelati, polpa e passate consumati in Italia, il 50% è destinato al canale del “fuori casa” e il legame con la pizza è molto forte: secondo le stime dell’ufficio studi dell’associazione, infatti, in Italia circa 7 piz...