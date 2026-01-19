C'è Forvis Mazars nell'acquisizione Abc Company-Drago Forneria Genovese

Forvis Mazars - network globale erogatore di servizi professionali - ha assistito Abc Company Società Benefit nell’operazione che ha portato alla sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese (leggi notizia EFA News), storica realtà attiva nella produzione e commercializzazione di focaccia genovese e prodotti da forno artig...