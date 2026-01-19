Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
C'è Forvis Mazars nell'acquisizione Abc Company-Drago Forneria Genovese
Operazione di leveraged buy-out nel settore della panificazione artigianale di alta qualità
Forvis Mazars - network globale erogatore di servizi professionali - ha assistito Abc Company Società Benefit nell’operazione che ha portato alla sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese (leggi notizia EFA News), storica realtà attiva nella produzione e commercializzazione di focaccia genovese e prodotti da forno artig...
lml - 56814
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency