Abc Company: 9,7 milioni per la focaccia genovese

ABC Company S.p.a. Società Benefit di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese S.r.l., azienda attiva nella produzione e commercializzazione di focaccia genovese e prodotti da forno artigianali di alta qualità.

Drago Forneria è una società con sede a Genova, attiva nel settore della panificazione e specializzata nella produzione di focaccia genovese (croccante e morbida), schiacciate, grissini e altri prodotti da forno. Fondata nel 1994 da Vincenzo Drago, l’azienda si è evoluta nel corso degli anni, consolidando una posizione di rilievo nel mercato italiano e iniziando un processo di espansione verso mercati internazionali.

L’acquisizione, che sarà realizzata attraverso una struttura di Leveraged Buy-Out, avverrà tramite un veicolo societario (“ABC Club Deal”), che sarà controllato da ABC Company. ABC Club Deal costituirà un nuovo veicolo societario (“BidCo”), che acquisirà il 100% delle quote di Drago Forneria.

Il capitale di BidCo sarà detenuto all’80% da ABC Club Deal, mentre la famiglia del venditore, cioè di Vincenzo Drago attuale socio unico di Drago Forneria deterrà il restante 20%.

Il corrispettivo iniziale per l’acquisizione di Drago Forneria è pari a Euro 9,7 milioni e sarà corrisposto attraverso un mix di debito ed equity in corso di definizione. ABC Company, attraverso ABC Club Deal, investirà una somma non inferiore a Euro 3 milioni, mentre la parte residua dell’equity ticket, sempre tramite ABC Club Deal, sarà sottoscritta dai co-investitori aderenti al club deal.

Drago Forneria opera attraverso una struttura produttiva che integra processi artigianali con una gestione attenta alla selezione delle materie prime e al rispetto delle tradizioni gastronomiche regionali. La società distribuisce i propri prodotti principalmente in Italia, con una crescente presenza in alcuni mercati esteri. L’azienda si caratterizza per il costante impegno nell’innovazione e nell’ampliamento della propria offerta, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Nel 2024, Drago Forneria ha registrato un fatturato pari a Euro 8,7 milioni e un ebitda di Euro 1 milione chiudendo l’esercizio con una posizione finanziaria netta cash positive. Le previsioni per l’esercizio 2025 indicano un incremento dell’ebitda margin, con una crescita stimata di diversi punti percentuali rispetto all’esercizio precedente.

"Tale miglioramento della marginalità - sottolinea il comunicato ufficiale - è attribuibile ad un recupero dei prezzi di vendita, ad un miglioramento del mix di prodotto, nonché all’espansione verso nuovi canali di vendita, che comprenderanno sia il rafforzamento della distribuzione nazionale che l’ingresso in mercati internazionali".

A seguito dell’acquisizione, la governance di Drago Forneria sarà strutturata per garantire una transizione fluida e la continuità operativa: Vincenzo Drago rimarrà in carica come amministratore delegato per un periodo di transizione, con l’obiettivo di facilitare il passaggio di consegne e garantire la continuità operativa dell’azienda. Inoltre, il venditore (cioè sempre Vincenzo Drago) manterrà il diritto di nominare un membro nel consiglio di amministrazione di BidCo e di Drago Forneria, "al fine di garantire il loro coinvolgimento nella gestione di Drago Forneria". BidCo successivamente sarà oggetto di una fusione per incorporazione in Drago Forneria.

L’acquisizione rappresenta un’operazione rilevante nell’ambito delle attività di investimento di ABC Company, essendo il primo deal di maggioranza, ed è mirata a consolidare e ampliare il portafoglio nel settore food. L’operazione, sottolinea il comunicato ufficiale, "si inserisce nella strategia di crescita di ABC Company, consolidando l’esperienza e il track record nella gestione di aziende ad alto potenziale nel settore con un piano volto a supportare lo sviluppo di una realtà con forti opportunità di espansione, tanto a livello nazionale quanto internazionale grazie anche all’introduzione sul mercato di nuovi prodotti".

“Siamo lieti di accogliere Drago Forneria nel nostro portafoglio, un passo che arricchisce la nostra esperienza nel settore alimentare con un marchio di alta qualità - spiega Stefano Vitali, direttore generale di ABC Company - Con questa acquisizione, ABC Company non solo espande la propria presenza nel mercato italiano, ma si prepara anche a sostenere un processo di crescita che valorizzi ulteriormente l’artigianalità e l'innovazione che caratterizzano Drago Forneria. L’impegno per l’eccellenza e la tradizione saranno al centro della nostra strategia di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il brand e ampliare la capacità produttiva, mirando a nuovi traguardi sia in Italia che sui mercati internazionali”.

Aggiunge Vincenzo Drago, amministratore delegato di Drago Forneria: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione con ABC Company, che rappresenta una grande opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita. Con l’esperienza e il supporto di un partner come loro, avremo la possibilità di espandere il nostro marchio a livello nazionale e internazionale, consolidando al contempo le nostre radici nella tradizione della panificazione artigianale. Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova fase di sviluppo con un partner che condivide la nostra visione di lungo termine".

Abc company è un veicolo di permanent capital che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.Guidata dal presidente Giorgio Ruini, annovera tra i suoi direttori indipendenti Alessandro Squeri, imprenditore nel settore “Food”: attualmente gestisce con successo l’azienda di famiglia Steriltom S.r.l. ed è membro del Comitato Strategico del PE Finance for Food One nonché presidente della categoria giovani di Federalimentare.