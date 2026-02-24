Abc Company, closing su Drago Forneria Genovese

ABC Company Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha comunicato oggi che "è stata data esecuzione all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese S.r.l., operazione annunciata al mercato in data 24 dicembre 2025 (leggi notizia EFA News) e successivamente approvata dall’assemblea degli azionisti il 5 febbraio 2026 ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di reverse take-over di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan".

Secondo il comunicato diramato oggi, l’acquisizione è stata realizzata per il tramite del veicolo ABC Food 3 S.r.l., detto anche Club Deal, controllato da ABC Company, che ha costituito una società veicolo (“BidCo”) la quale ha acquisito, attraverso una struttura di leveraged buy out, il 100% delle quote di Drago Forneria.

Il capitale di BidCo, aggiunge la nota, "è detenuto all’80% da ABC Food 3 e al 20% da Vincenzo Drago. Come previsto negli accordi vincolanti, il corrispettivo iniziale dell’operazione è pari a Euro 9,7 milioni".

L’operazione prevede, inoltre, una componente di earn-out subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi economici da parte di Drago Forneria nell’esercizio 2025. È previsto che BidCo sia successivamente oggetto di fusione per incorporazione in Drago Forneria, in linea con quanto comunicato al mercato.

"ABC Company, attraverso ABC Food 3, investe complessivamente un importo di massimi Euro 4 milioni, mentre la restante parte dell’equity è stata sottoscritta da co-investitori aderenti al Club Deal".

ABC Company deterrà il controllo di ABC Food 3, possedendo la totalità delle quote con diritto di voto, ed una partecipazione fino al 47% del relativo capitale sociale. In ragione del controllo esercitato su ABC Food 3S.r.l., ABC Company deterrà indirettamente il controllo di Drago Forneria e una partecipazione indiretta fino al 38% del relativo capitale sociale

Governance

"In linea con quanto già comunicato al mercato - prosewgue la nota ufficiale - Vincenzo Drago coprirà il ruolo di amministratore delegato di Drago Forneria per un periodo di transizione, al fine di garantire pieno supporto all’attuazione del nuovo piano di sviluppo. In tale contesto, la gestione sarà condivisa con il consigliere con deleghe operative Giuseppe Merlino, nominato da ABC Company". Vincenzo Drago "avrà il diritto di nominare un membro nel consiglio di amministrazione di BidCo e di Drago Forneria".-

Razionale dell’operazione

L’operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una nuova fase di crescita e sviluppo industriale. "L’ingresso di ABC Company - aggiunge il comunicato - è finalizzato a supportare un piano strutturato di espansione che prevede il rafforzamento della presenza commerciale sul mercato nazionale, l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione e l’ampliamento della capacità produttiva, preservando al contempo l’identità artigianale e il posizionamento premium del marchio".

L’investimento, prosegue la nota, "si fonda su una società caratterizzata da solidi fondamentali economico-finanziari, elevata riconoscibilità del brand e significative opportunità di crescita attraverso l’ottimizzazione del mix di prodotto, lo sviluppo di nuovi canali distributivi e il miglioramento dell’efficienza operativa".

La struttura dell’operazione, realizzata attraverso un club deal, "consente un allineamento di interessi tra ABC Company, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di creazione di valore nel medio-lungo termine".