Casa Despar: al via primo flight di comunicazione del 2026

E’ partito domenica 18 gennaio il primo flight di comunicazione del 2026 di Despar. Ancora protagonista è la campagna “Casa Despar”, che mette al centro la qualità e la convenienza del prodotto a marchio, elementi distintivi dell’offerta dell’insegna.

Il nuovo flight di comunicazione prevede una pianificazione su TV e radio, confermando la strategia di presidio dei principali mezzi di comunicazione per garantire una copertura ampia e trasversale. La campagna sarà on air fino al 31 gennaio con lo spot “Casa Despar”, una narrazione che dà forma ai valori di qualità e convenienza che caratterizzano il prodotto a marchio attraverso un tono di voce autentico e riconoscibile.

Il piano media include TV tradizionale e connected TV, con un presidio sulle reti nazionali Mediaset, Rai e Sky, oltre che le principali emittenti radiofoniche italiane. Questo primo flight apre così il percorso di comunicazione 2026 di Despar che intende ulteriormente rafforzare il posizionamento dell’Insegna come punto di riferimento per la spesa quotidiana e consolidare il legame di fiducia con il cliente.

Guarda i video: