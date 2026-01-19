Sigep/5. Eurovo cresce su tutta la linea
Federico Lionello (direttore commerciale) racconta in esclusiva le novità del gruppo
Sigep si conferma un palcoscenico formidabile per il Gruppo Eurovo, con numerose novità e uno stand in più, scaturito dall'acquisizione di un brand di prestigio come Waffelman.
Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto il commento del direttore commerciale e marketing Federico Lionello.
Guarda il video:
