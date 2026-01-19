It does not receive public funding
Sigep/5. Eurovo cresce su tutta la linea

Federico Lionello (direttore commerciale) racconta in esclusiva le novità del gruppo

Sigep si conferma un palcoscenico formidabile per il Gruppo Eurovo, con numerose novità e uno stand in più, scaturito dall'acquisizione di un brand di prestigio come Waffelman. 

Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto il commento del direttore commerciale e marketing Federico Lionello.

Photo gallery Stand Eurovo a Sigep 2026 Prodotti Waffleman a Sigep 2026 Stand Waffelman a Sigep 2026
