Sigep/3. Eurovo: ovoprodotti e innovazione, un legame virtuoso

Emiliano Interviste esclusive con Emiliano Di Lullo (Marketing) e Roby Ferrari (Vendite)

Nel contesto di Sigep 2026, il Gruppo Eurovo ha espresso ancora una volta il legame virtuoso tra ovoprodotti e innovazione, che ne vanno a esaltare il già notevole potenziale nutritivi.

A riguardo, EFA News ha raccolto i commenti di Roby Ferrari ed Emiliano Di Lullo, rispettivamente direttore vendite e direttore marketing & trade marketing dell'azienda bolognese.

Guarda il video:

Photo gallery Roby Ferrari, direttore vendite Eurovo Stand Gruppo Eurovo a Sigep 2026 Stand Eurovo a Sigep 2026 Prodotti Eurovo in esposizione a Sigep 2026 Le Naturelle (Eurovo) a Sigep 2026 Stand Lolli Liquori (Eurovo) a Sigep 2026
