Sigep/3. Eurovo: ovoprodotti e innovazione, un legame virtuoso
Emiliano Interviste esclusive con Emiliano Di Lullo (Marketing) e Roby Ferrari (Vendite)
Nel contesto di Sigep 2026, il Gruppo Eurovo ha espresso ancora una volta il legame virtuoso tra ovoprodotti e innovazione, che ne vanno a esaltare il già notevole potenziale nutritivi.
A riguardo, EFA News ha raccolto i commenti di Roby Ferrari ed Emiliano Di Lullo, rispettivamente direttore vendite e direttore marketing & trade marketing dell'azienda bolognese.
Guarda il video:
lml - 56838
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency