Brazzale promuove i giovani chef

Nel corso dell'edizione 2026 di Sigep, Brazzale ha teso una mano con i suoi prodotti caseari a due giovani e lanciatissimi chef: Ciccio Vitiello, titolare della pizzeria Cambia-Menti a San Leucio (CE), e Damiano Carrara, fondatore dell'Atelier Carrara a Lucca.

Sullo sfondo della food truck Vanvitiello, brand inaugurato pochi mesi fa, hanno preso forma pizze, panificati e dolci che hanno stupito e deliziato il pubblico di Riminifiera: un simbolico ponte tra Veneto, Campania e Toscana, all'insegna della cucina di qualità, con un occhio costante alle nuove tendenze vegane, gluten free e lactose free.

Guarda il video: