Brazzale/2. Con Ernst Knam pasticceria senza confini

Una collaborazione storica e collaudatissima. In occasione di Sigep 2026, Ernst Knam, pasticcere di origini tedesche trapiantato in Italia da 38 anni, si è esibito in uno showcooking presso lo stand di Brazzale, in cui il burro e il limone si sono armonizzati in una creazione apprezzatissima dai visitatori di Riminifiera. Una cucina davvero senza frontiere.

Ai microfoni di EFA News, il pasticcere italo-tedesco ha illustrato le sue creazioni, soffermandosi anche sui suoi corsi di pasticceria e cioccolateria rivolti a chiunque.

Guarda il video: