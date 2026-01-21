It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Brazzale/2. Con Ernst Knam pasticceria senza confini

Lo chef italo-tedesco racconta in esclusiva la sua partnership con l'azienda veneta

Una collaborazione storica e collaudatissima. In occasione di Sigep 2026, Ernst Knam, pasticcere di origini tedesche trapiantato in Italia da 38 anni, si è esibito in uno showcooking presso lo stand di Brazzale, in cui il burro e il limone si sono armonizzati in una creazione apprezzatissima dai visitatori di Riminifiera. Una cucina davvero senza frontiere.

Ai microfoni di EFA News, il pasticcere italo-tedesco ha illustrato le sue creazioni, soffermandosi anche sui suoi corsi di pasticceria e cioccolateria rivolti a chiunque.

Guarda il video:  

Photo gallery Il pasticcere Ernst Knam si esibisce in uno showcooking a Sigep 2026 Ernst Knam durante uno showcooking allo stand Brazzale (Sigep 2026) Showcooking allo stand Brazzale (Sigep 2026)
lml - 56870

EFA News - European Food Agency
Related
Similar