Copagri: Lollobrigida al Consiglio Generale

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida interverrà ai lavori del Consiglio Generale della Confederazione Produttori Agricoli-Copagri, convocato dal presidente Tommaso Battista per il 22 gennaio alle 15:00 presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro-Cnel. “Il futuro dell’agricoltura tra Pac, redditività e competitività” sarà il tema al centro dei lavori, trasmessi in diretta sul canale YouTube del Cnel, a cui porteranno il loro contributo anche i sottosegretari all’agricoltura Luigi D’Eramo e Patrizio La Pietra e gli europarlamentari Dario Nardella e Carlo Fidanza. I saluti iniziali saranno affidati al presidente del Cnel Renato Brunetta.

“Grazie alla gradita presenza del ministro e di numerosi autorevoli ospiti istituzionali approfondiremo le tematiche di maggiore rilievo che caratterizzeranno gli sviluppi futuri delle politiche agricole nazionali e comunitarie; particolare attenzione sarà riservata a tutte le azioni da mettere in campo per continuare a difendere l’architettura alla base della Pac, messa seriamente a rischio dalla paventata istituzione del cosiddetto fondo unico, che a nostro avviso andrebbe sensibilmente a depotenziare l’efficacia delle politiche di sviluppo dell’agricoltura, andando inoltre ad annacquarne le specificità, assimilandole a macro obiettivi ben più ampi e generici, quali la coesione, l’innovazione e la transizione green”, spiega Battista.

“Analoga attenzione", aggiunge il presidente, "sarà dedicata ad analizzare la situazione commerciale internazionale, con particolare riferimento agli accordi di libero scambio e alle barriere tariffarie che sempre più spesso rischiano di incidere sull’export agroalimentare italiano, così come alla competitività e alla redditività del Primario, sempre più intrinsecamente legata alla multifunzionalità dell’impresa agricola e all’applicazione al settore degli innumerevoli sviluppi sul versante dell’innovazione agricola”.

I lavori consiliari proseguiranno il 23 gennaio con un confronto tra i vertici dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-Agea e del Caa-Caf Agri, il Centro di Assistenza Agricola della Confederazione, sugli aspetti tecnici e operativi delle attività legate alla campagna agricola 2026; ad animare il dibattito saranno il direttore di Agea Fabio Vitale, il direttore dell’Organismo di Coordinamento di Agea Salvatore Carfì, il direttore della Direzione Digital Transformation di Agea Francesco Sofia, il responsabile tecnico del Caa-Caf Agri Laura Di Nardi e il consigliere del Caa-Caf Agri Alessandro Cuscianna.

A seguire, prima delle conclusioni del presidente della Copagri Tommaso Battista, saranno analizzate le novità della Pac per la campagna agricola 2026, al centro di una articolata relazione a cura del docente dell’Università degli Studi di Perugia Angelo Frascarelli e di una approfondita analisi del direttore generale della Copagri Maria Cristina Solfizi.