Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Pharmanutra, Lorenzo Musetti è ambassador
In vista degli Australian Open, il gruppo pisano annuncia l’accordo di collaborazione
Pharmanutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha stretto un accordo triennale di collaborazione con il campione italiano di tennis Lorenzo Musetti, attuale numero 5 al mondo del ranking ATP e impegnato in questi giorni a Melbourne per gli Australian Open 2026, primo torneo del Grande Slam della...
Fc - 56878
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency