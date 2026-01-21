Pharmanutra, Lorenzo Musetti è ambassador

Pharmanutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha stretto un accordo triennale di collaborazione con il campione italiano di tennis Lorenzo Musetti, attuale numero 5 al mondo del ranking ATP e impegnato in questi giorni a Melbourne per gli Australian Open 2026, primo torneo del Grande Slam della...