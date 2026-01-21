It does not receive public funding
Castello sgr punta sull'hospitality di lusso in Sicilia

Cento milioni per l’acquisizione del Calampiso Resort, complesso fra Trapani e Palermo

Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate, ha perfezionato, tramite uno dei fondi gestiti dalla piattaforma Hospitality Italian Infrastructure Platform (HIIP), l’acquisizione del Calampiso Resort, complesso turistico nella punta estrema della Sicilia occidentale, tra Trapani e Palermo, a pochi passi dalla Riserva Na...

