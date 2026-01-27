Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Saverio Perissinotto nuovo ad di Anima Holding
L'ex manager di Banque Indosuez-Crédit Agricole entra in carica dal 2 febbraio come dg
Anima Holding comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato la cooptazione di Saverio Perissinotto quale consigliere di amministrazione e la sua nomina ad amministratore delegato e direttore generale della società a decorrere dal 2 febbraio 2026. Saverio Perissinotto, dopo una lunga esperienza internazionale nel gruppo Banque Indosuez-Crédit Ag...
Fc - 57016
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency