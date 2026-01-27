Saverio Perissinotto nuovo ad di Anima Holding

Anima Holding comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato la cooptazione di Saverio Perissinotto quale consigliere di amministrazione e la sua nomina ad amministratore delegato e direttore generale della società a decorrere dal 2 febbraio 2026. Saverio Perissinotto, dopo una lunga esperienza internazionale nel gruppo Banque Indosuez-Crédit Ag...