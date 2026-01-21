Ue approva 18,2 milioni di aiuti per Centro latte Bressanone

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, una misura di sostegno da 18,2 milioni di euro a favore di un progetto di investimento nel settore lattiero-caseario. A beneficiare della misura è il Centro Latte Bressanone Società Agricola Cooperativa, cooperativa di produttori di latte situato a Varna in provincia di Bolzano, in Alto Adige. L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta.

L'obiettivo del progetto di investimento è ampliare le linee di produzione esistenti della cooperativa per mozzarella e ricotta, introdurre nuovi prodotti come la burrata e ottimizzare il ciclo produttivo, mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale.

Secondo la Commissione europea l'investimento avrà un duplice effetto positivo: da un lato rafforzerà il settore lattiero-caseario in Alto Adige, aumentando la domanda di latte da parte degli agricoltori locali, dall'altro lato migliorerà l'utilizzo del siero di latte, contribuendo così all'economia circolare e alla produzione sostenibile.

Per l’Antitrust comunitario la misura notificata appare “necessaria e appropriata per conseguire l’obiettivo perseguito”, e sostiene anche gli obiettivi della Politica Agricola Comune. Inoltre l’aiuto da 18,2 milioni “è proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario”, e avrà un impatto “limitato” sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE.