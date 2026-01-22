Hotel e ristorazione a Roma: le prospettive del post-Giubileo

Il boom turistico del post-Giubileo dovrebbe godere di un'onda lunga anche nel corso del 2026. E' quanto emerge dai dati recentemente presentati durante l'ultima edizione dell'Albergatore Day (leggi notizia EFA News).

A margine del convegno annuale capitolino, EFA News ha raccolto i commenti di Giuseppe Roscioli e Gianluca De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore di Federalberghi Roma, e di Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi.

Guarda il video: