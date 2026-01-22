L'Olanda dei centri commerciali sbarca in Italia

VIA Outlets, leader mondiale nella proprietà e gestione dei centri outlet di moda più sostenibili al mondo, ha acquisito Scalo Milano Outlet & More, un moderno centro outlet ben collegato situato a sud di Milano. VIA Outlets ha acquistato il 100% di Locate District S.p.A., proprietario e gestore del centro, precedentemente detenuto dal Gruppo Lonati. Non è stata resa nota l'entità economica della transazione.

L'operazione segna l'ingresso di VIA Outlets nel mercato italiano. Essa sostiene la sua strategia di crescita inorganica volta ad acquisire in modo selettivo outlet in mercati ad alto potenziale e ad elevare ulteriormente il proprio portafoglio attraverso la sua comprovata strategia 3R di remerchandising, remodelling e remarketing.

Con questa acquisizione, il portafoglio paneuropeo di VIA Outlets si espande fino a raggiungere 325.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA) in 12 centri outlet premium distribuiti su dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.

"L'ingresso nel mercato retail italiano rappresenta una pietra miliare strategica per VIA Outlets - spiega Otto Ambagtsheer, ceo di VIA Outlets - In quanto patria della moda globale, l'Italia è un mercato prioritario per gli outlet, e la posizione urbana e ben collegata dello Scalo Milano Outlet & More è una piattaforma ideale per applicare la nostra strategia 3R e offrire un valore aggiunto agli ospiti e ai partner del marchio".

"Lavorando a stretto contatto con l'attuale team di gestione del centro - aggiunge Ambagtsheer - garantiremo la continuità dei suoi risultati positivi, investiremo nell'eccellenza operativa e perfezioneremo ulteriormente l'offerta del marchio, migliorando l'esperienza degli ospiti e sfruttando lo slancio di Milano per guidare la prossima fase di crescita del centro outlet".

Scalo Milano Outlet & More è stato inaugurato nel 2016 e ampliato di 9.000 mq, portando la GLA totale del centro a circa 44.000 mq e posizionandolo tra le destinazioni outlet più grandi d'Italia. Il centro offre un mix eclettico di oltre 180 marchi nazionali e internazionali di moda e lifestyle, tra cui Adidas, Calvin Klein, Falconeri, K-Way, Liu-Jo, Nike e Patrizia Pepe. Insieme a una ricca offerta gastronomica e al Design District dedicato, crea una destinazione ideale per tutta la giornata sia per i residenti che per i visitatori internazionali.

Situato a Locate di Triulzi, a 15 minuti dal centro di Milano e servito direttamente dalla linea suburbana S13, Scalo Milano Outlet & More ha accolto oltre 4 milioni di visitatori nel 2025, sottolineando il suo forte richiamo in tutta l'area metropolitana di Milano.

“L'ingresso nel portafoglio VIA Outlets apre un nuovo ed entusiasmante capitolo per Scalo Milano Outlet & More - sottolinea Davide Lardera, ceo di Scalo Milano Outlet & More - Far parte di un gruppo più grande, con la stessa filosofia, ci offre la possibilità di accelerare la nostra offerta di marchi premium, l'esperienza dei visitatori e gli investimenti nella sostenibilità. Insieme possiamo attingere a conoscenze paneuropee, capacità digitali e portata turistica per portare Scalo Milano Outlet & More a un livello superiore, rimanendo fedeli al nostro splendido DNA metropolitano locale e alle nostre partnership in tutta Milano”.