Museo Bagatti Valsecchi: 5 appuntamenti con l’aperitivo futurista ViBiBar

Dal 13 febbraio al 2 agosto 2026, il Museo Bagatti Valsecchi di Milano ospita la grande mostra Depero Space to Space. La Creazione della Memoria, realizzata in collaborazione con il Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, a cura di Nicoletta Boschiero e Antonio D’Amico.Il percorso espositivo si conclude con la presentazione delle raffinate tarsie in panno che Fortunato Depero r...