Brazzale: tante novità a Sigep e spazio ai maestri

Un palcoscenico pieno di novità per Brazzale a Sigep 2026. All'ultima edizione della fiera riminese del dolce, del gelato e dei panificati, l'azienda lattiero-casearia veneta ha presentato due prodotti inediti, sperimentati in vari showcooking: la crema multifunzione Nic e il filato per pizza MO’, entrambi sviluppati grazie al lavoro di ricerca del Brazzale Science Center (Bsc).

Spazio anche a brand storici, dal Burro Superiore al Burro delle Alpi Pro, fino al Burro Aroma e al Burro delle Alpi Pro a basso contenuto di sodio.

La carrellata di eventi allo stand di Brazzale è culminata con il convegno "I segreti dei maestri", che ha visto confrontarsi alcuni dei professionisti insigniti del titolo di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana dalla presidenza del Consiglio, nell’aprile 2025.

A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti dei maestri insigniti: Piercristiano Brazzale, presidente onorario dell'International Dairy Federation, maestro per l'Arte Casearia; Carlotta Fabbri, presidente del Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food (Uif), maestro dell'arte della gelateria italiana; Maria Francesca Di Martino, Frantoio Schinosa, maestro per l’Arte Olivicola; Iginio Massari, maestro per l’Arte della Pasticceria.

Guarda il video: