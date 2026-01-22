Sigep, focus sulle farine italiane

Una delle grandi eccellenze italiane è rappresentata dall'industria molitoria e dalle sue farine. Il tema è stato oggetto di un convegno multidisciplinare promosso da Italmopa durante l'ultima edizione di Sigep, con un ampio approfondimento dei risvolti giuridici, tecnologici e nutrizionali legati al settore.

Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti di: Francesco Vacondio, presidente Molini a frumento tenero di Italmopa; Lorenzo Cavalli, presidente Antim; l'avvocato Giuseppe Durazzo; Marina Carcea, dirigente tecnologico Crea e presidente Aistec; Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista e divulgatrice scientifica; Alessandra Marti, professore in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli studi di Milano.

Guarda il video: