Sigep, focus sulle farine italiane

I relatori del convegno promosso da Italmopa in esclusiva per EFA News

Una delle grandi eccellenze italiane è rappresentata dall'industria molitoria e dalle sue farine. Il tema è stato oggetto di un convegno multidisciplinare promosso da Italmopa durante l'ultima edizione di Sigep, con un ampio approfondimento dei risvolti giuridici, tecnologici e nutrizionali legati al settore.

Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti di: Francesco Vacondio, presidente Molini a frumento tenero di Italmopa; Lorenzo Cavalli, presidente Antim; l'avvocato Giuseppe Durazzo; Marina Carcea, dirigente tecnologico Crea e presidente Aistec; Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista e divulgatrice scientifica; Alessandra Marti, professore in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli studi di Milano.

Guarda il video:

Photo gallery Francesco Vacondio, presidente Molini a frumento tenero di Italmopa Lorenzo Cavalli, presidente Antim Avvocato Giuseppe Durazzo Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista Marina Carcea, dirigente tecnologico Crea e presidente Aistec Alessandra Marti, professore in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli studi di Milano
