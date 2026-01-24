Sigep. La parola ai protagonisti

Sigep World è una manifestazione che, partendo dal dolce e dal gelato, si è evoluta negli anni in molteplici direzioni: dall'ingredientistica ai classici della cioccolateria, passando per la formazione dei pastry chef. Risvolti affrontati in maniera puntuale nelle attività di ogni giorno da molti degli espositori dell'ultima edizione, svoltasi a RiminiFiera dal 16 al 22 gennaio.

Girando per gli stand di Sigep 2026, EFA News ha raccolto i commenti di: Marco Casol, amministratore delegato Disaronno Ingredients; Cristian Cantaluppi, amministratore delegato Cast; Gianluca Cazzulo, direttore commerciale Pernigotti, in fiera col brand Stefano.

Guarda il video: