Agrisicilia punta tutto sui mercati internazionali

Negli ultimi anni Agrisicilia ha avviato un percorso di espansione internazionale. La crescita nei mercati esteri è stata sostenuta soprattutto dalle marmellate di agrumi, che hanno registrato un marcato apprezzamento per le referenze a Indicazione Geografica Protetta, tra cui l’Arancia Rossa di Sicilia Igp e il Limone di Siracusa Igp, oltre alla marmellata di mandarino, tra i prodotti più richiesti a livello internazionale. Nel segmento delle creme spalmabili, la crema al pistacchio si conferma best seller, grazie all’elevata qualità delle materie prime e al gusto distintivo.

Nel quadro della strategia di crescita globale, Agrisicilia concentra l’attenzione in Polonia, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Cina e Giappone. La Germania, in particolare, si distingue come mercato centrale, non solo per il suo elevato potenziale di sviluppo, ma anche per l’attenzione dei consumatori alla qualità, all’origine e alle certificazioni dei prodotti. L’ export ha permesso ad Agrisicilia di consolidare risultati significativi, con un fatturato estero che ha raggiunto 11.204.524 euro, segnando una crescita anno su anno del 35% e portando l’incidenza delle vendite internazionali al 65% del fatturato complessivo, rispetto al 35% generato dal mercato italiano. Ogni anno l’azienda esporta oltre 7,5 milioni di unità, confermando come l’internazionalizzazione rappresenti un elemento strategico per sostenere lo sviluppo futuro del marchio e rafforzare ulteriormente la presenza del brand su scala globale.

Inoltre, l’azienda dispone di un nuovo impianto produttivo, che garantisce una capacità produttiva ampia e flessibile, in grado di soddisfare pienamente la domanda sia dei mercati esteri sia di quello italiano, senza vincoli di produzione. La partecipazione alle principali fiere fuori confine costituisce inoltre un ulteriore strumento strategico per rafforzare la visibilità del brand, creare nuovi contatti commerciali e consolidare le relazioni con i partner già attivi. Tra le manifestazioni a cui prenderà parte quest’anno, eventi di grande rilievo, come Ism Colonia a febbraio, Bio Planet in Germania e Expo West in California a marzo, Ism Japan ad aprile.

Guardando al futuro, Agrisicilia concentrerà gli investimenti nei mercati di maggiore interesse strategico: in Europa, puntando all’espansione della distribuzione; negli Stati Uniti, dove esiste un forte potenziale per prodotti premium e Made in Italy, in Giappone, dove cresce l’attenzione verso qualità, tracciabilità e specialità gourmet, e in Australia, mercato in forte sviluppo per le eccellenze italiane di alta gamma.