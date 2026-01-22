Federalimentare: progetto europeo Life Betted

Il 29 gennaio si terrà l’evento online promosso da Federalimentare “Transizione energetica e innovazione nel settore lattiero‑caseario: il progetto europeo Life Betted”, dalle ore 10 alle ore 13, patrocinato dal Consiglio Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari, che riconosce 3 crediti formativi agli iscritti.

Un’occasione per scoprire Tecnologie per l’efficientamento energetico delle imprese dairy; Soluzioni innovative sviluppate nell’ambito del progetto; Best practices e strumenti operativi per supportare il cambiamento. Un appuntamento rivolto ad aziende, tecnologi, ricercatori e stakeholder della filiera.

Aprirà i lavori alle 10:00, Giorgia Sabbatini, referente Area Promozione di Federalimentare, che presenterà il progetto "Life Betted". Seguiranno gli interventi di Simone Zanoni e Beatrice Marchi dell'Università di Brescia sul tema "Innovazione per la sostenibilià del settore lattiero-caseario".

Alle 10:30 avrà luogo la sessione tecnica "Tecnologie per l'efficientamento energetico", che verterà su due temi: Sistemi fotovoltaici e pompe di calore per processi termici (azienda del settore Tbc); Strumenti di calcolo e materiali formativi per opratori del settore.

Alle 12:00, Mauro Notarfonso (Enea) si soffermerà su "Best practices per la transizione energetica nel settore agroalimentare". Seguirà il caso studio su un'azienda dairy. Alle 13:00 le conclusioni.

Modulo di iscrizione: https://lnkd.in/dQWVhJhY