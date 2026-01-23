Sigep. Comprital, le gelateria che evolve

Comprital, azienda di riferimento nell’innovazione degli ingredienti per gelateria e pasticceria e parte di Nexture, piattaforma integrata per l’innovazione e la produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e soluzioni ad alto valore aggiunto, ha partecipato nei giorni scorsi al SIGEP 2026 per presentare al mercato soluzioni e novità capaci di affiancare i professionisti del dolce nella costr...