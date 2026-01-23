Kinder: un Carnevale a 360 gradi

Il Carnevale è da sempre uno dei momenti più attesi per vivere occasioni di gioia e condivisione in famiglia, e anche quest’anno Kinder torna a festeggiarlo con una proposta pensata per accompagnare il divertimento dei più piccoli e i momenti di festa condivisi. Per il Carnevale 2026, Kinder propone una gamma di prodotti e iniziative che uniscono gioco, creatività e bontà, trasformando ogni festa in un’occasione speciale da vivere insieme.

La novità di prodotto del Carnevale 2026 è rappresentata dalle Figure cave Kinder, sei soggetti differenti da 15 g ciascuno, realizzati con cioccolato Kinder e pensati per portare in modo giocoso tutta l’atmosfera del Carnevale. Ideali da regalare, condividere o utilizzare per arricchire la Pentolaccia con un tocco di fantasia.

Una proposta ormai immancabile del Carnevale Kinder, che unisce gusto e divertimento in un formato dedicato alla condivisione, è la Barrettona di Kinder Cioccolato: 24 barrette con ripieno al latte ricoperte di finissimo cioccolato al latte, racchiuse in una confezione speciale a tema con una simpatica maschera da ritagliare.

Protagonista della festa è la Pentolaccia Kinder, disponibile nei punti vendita vuota e offerta in servizio di cortesia, non vincolata all’acquisto e fino a esaurimento scorte. Un invito a personalizzare il gioco secondo i propri gusti: ognuno potrà infatti riempire la Pentolaccia con le dolcezze Kinder preferite, per poi appenderla, prendere la mira e dare il via a una pioggia di divertimento.

Kinder sarà presente al Carnevale di Viareggio, uno degli appuntamenti più iconici della tradizione italiana, con uno stand dedicato lungo i Viali a Mare, in occasione dei sei Grandi Corsi Mascherati in programma dal 1° al 21 febbraio.

All’interno dello spazio Kinder, i bambini potranno divertirsi con il tradizionale gioco della Pentolaccia, partecipare ad attività di intrattenimento e vivere momenti di allegria insieme alle famiglie, immersi nella magia del Carnevale.