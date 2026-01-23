Agea, il direttore Vitale confermato fino al 2028

Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente dipendente dalla Presidenza del Consiglio, ha portato un contributo all'interno dell'assemblea Copagri tenutasi oggi a Roma, con un intervento del direttore Fabio Vitale, che ha tracciato i risultati del suo primo mandato e delineato la strategia futura dell'Agenzia.

"Stiamo costruendo un vero e proprio modello Italia nel settore agricolo", ha dichiarato Vitale, sottolineando la visione culturale che guida la strategia del comparto. "Il nostro viaggio può essere scandito in 'Ieri - Oggi - Domani'", ha continuato il direttore, evidenziando le attività svolte e i risultati ottenuti.

Il direttore di Agea ha spiegato che le azioni intraprese hanno già dato frutti tangibili: "Le riforme 'seminate' nel 2023 stanno ora dando risultati concreti. Non parliamo solo delle erogazioni di aiuti, ma di un cambiamento profondo". Ha inoltre sottolineato che nel 2025 Agea ha erogato 5,6 miliardi di euro, segnando una crescita del 28,59% rispetto al 2022. "Le nuove tecnologie e i sistemi di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il nostro modello di gestione", ha aggiunto.

Vitale ha annunciato la conferma del suo mandato fino al 2028 e ha anticipato l'evoluzione di Agea verso "AgeaIT - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia": "Investiremo in nuove tecnologie per semplificare i processi e migliorare l'accuratezza delle verifiche". Ha sottolineato anche l'importanza della mappatura delle terre abbandonate e delle risorse idriche e ambientali, necessaria per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio", ha concluso.