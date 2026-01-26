Grana Padano protagonista a Gulfood 2026

Dal 26 al 30 gennaio 2026 il Consorzio di Tutela Grana Padano parteciperà a Gulfood, la più grande fiera annuale al mondo dedicata al food e all’ospitalità, in programma al Dubai World Trade Centre e, per la prima volta, anche al Dubai Exhibition Centre presso Expo City Dubai. La 31ª edizione dell’evento segna un’importante espansione della manifestazione, confermandone il ruolo di piattaforma globale di riferimento per il settore agroalimentare.

Gulfood 2026 vedrà la presenza di oltre 8.500 espositori provenienti da più di 195 Paesi, con circa 1,5 milioni di prodotti in esposizione. All’interno del Padiglione Dairy, tra le Sheikh Rashid e Maktoum Halls, saranno presenti oltre 350 espositori specializzati nel comparto lattiero-caseario.Il Consorzio Grana Padano sarà presente nel Padiglione Dairy, Sheikh Rashid Hall, Stand R278, con degustazioni quotidiane di Grana Padano stagionato circa 16 mesi e Riserva 20–24 mesi.

A partire dalle ore 13:00, lo chef Francesco Romano, con base a Dubai, realizzerà show cooking giornalieri dedicati alla valorizzazione del formaggio Dop più consumato al mondo. “La presenza a Gulfood 2026 rientra in una strategia di sviluppo mirata a presidiare mercati chiave e a valorizzare Grana Padano come punto di riferimento tra i grandi formaggi Dop a livello globale”, ha commentato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio.