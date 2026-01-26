Levissima Issima: SpongeBob approda su bottigliette

Levissima Issima torna con una nuova edizione speciale dedicata a SpongeBob e alla sua iconica crew, trasformando ogni momento di idratazione in un’esperienza giocosa e immaginativa. La Limited Edition propone sette grafiche collezionabili sulle bottigliette da 33cl, con i personaggi più amati del cartone: dall’entusiasmo di SpongeBob all’ironia di Squidward, passando per Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Plankton e l’immancabile Gary.

La nuova collezione nasce per accompagnare i più piccoli nelle loro giornate con un tocco di leggerezza e fantasia. Le grafiche rinnovate aggiungono colore allo zainetto della scuola o alla borsa dello sport, rendendo l’idratazione un gesto naturale e piacevole. L’universo di Bikini Bottom, fatto di amicizia, energia e avventura, si integra in modo spontaneo con lo spirito di Levissima Issima, da sempre vicina al mondo dell’infanzia con un linguaggio semplice e accessibile.

Grazie al formato pratico da 33cl e al tappo salvagoccia, Levissima Issima continua a essere un’alleata ideale per accompagnare i bambini a scuola, in palestra e durante le attività quotidiane. Le Limited Edition rappresentano un elemento distintivo del mondo Issima e si inseriscono nel percorso del brand volto a rendere più divertente un’abitudine fondamentale della giornata dei più piccoli.

Il lancio della Limited Edition SpongeBob sarà accompagnato anche da una speciale iniziativa in-store (solo nei punti vendita coinvolti nell’attivazione): all’acquisto di due confezioni di Issima, i consumatori riceveranno in omaggio un portachiavi da collezione ispirato ai personaggi della serie. Con questa nuova edizione, Levissima Issima conferma la propria capacità di unire creatività, vicinanza al mondo dell’infanzia e attenzione ai gesti quotidiani, offrendo un prodotto che combina qualità, praticità e un tocco di fantasia.