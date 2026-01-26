Bennet. Cassiera vince causa: niente lavoro domenicale

Il tema del lavoro domenicale dei dipendenti della Gdo torna alla ribalta dopo il contenzioso vinto da una cassiera. Paola - questo il suo nome di fantasia - lavora da 30 anni per la catena di ipermercati Bennet (gruppo Végé), filiale di San Martino Siccomario (PV).

Secondo quanto riferito dal quotidiano Avvenire, la donna veniva a conoscenza dei propri turni domenicali con scarso preavviso, tuttavia il vero nucleo della sua contestazione era nel lavoro festivo che le veniva imposto, pur non essendo previsto nel contratto (part time e a tempo indeterminato).

Rivoltasi al tribunale del lavoro di Pavia, la lavoratrice si è vista riconosciuto il diritto all'orario fisso, alla domenica libera, ottenendo anche un risarcimento di 24mila euro. La cassiera continua a lavorare per Bennet, ma a Mortara, in un'altra filiale nella stessa provincia.

La vittoria legale ottenuta da Paola fa il paio con alcuni dati significativi: il ricorso al supermercato la domenica riguarda soltanto il 10% degli italiani; al contempo, altri Paesi. in particolare nel Centro-Nord Europa, tengono chiusi i supermercati la domenica (Germania, Austria, Svizzera), con poche eccezioni, riguardanti, ad esempio, le zone turistiche, mentre altri (Francia, Belgio, Norvegia) prevedono numerose limitazioni al lavoro domenicale.

La vicenda pavese emerge poco tempo dopo la proposta del presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive, favorevole alla chiusura domenicale, sia per andare incontro all'esigenza di riposo settimanale dei dipendenti, sia per la riduzione dei costi dovuti agli straordinari.

"Chiudere i supermercati la domenica sarebbe una follia", ha replicato sempre su Avvenire Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del Gruppo Végé. "Noi dovremmo analizzare questa problematica dalle due angolature più importanti che sono i clienti, ovvero i consumatori e il personale di vendita oramai abbiamo coccolato così tanto il cliente da permettergli di essere libero dal lunedì al venerdì, mentre la domenica diventa veramente uno sfogo fare la spesa, non si può più tornare indietro".

A sostegno della sua posizione, Santambrogio menziona l'esigenza di molti dipendenti di poter usufruire delle maggiorazioni reddituali da lavoro straordinario, come quelle previste dal contratto di Federdistribuzione, ovvero il +30% per festivi e domeniche e il +15% per il lavoro notturno. "Chiudere la domenica precluderebbe questa opportunità di lavoro", sottolinea l'amministratore delegato del gruppo Végé, rilanciando l'obbligo di chiusura dei supermercati durante sette festivi all'anno: Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e 15 agosto.