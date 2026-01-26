La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba giunta alla sua 95ª edizione, si è confermata un appuntamento di riferimento a livello internazionale per la valorizzazione del territorio albese e delle sue eccellenze. Dal 1930, la Città di Alba assegna il “Tartufo dell’Anno”, riconoscimento destinato a personalità che, attraverso il proprio lavoro, hanno contribuito in modo significativo alla cultura italiana e alla sua diffusione nel mondo. Per il 2025, il riconoscimento viene conferito al Maestro Paolo Conte.

La motivazione è che "la sua opera, riconosciuta a livello internazionale, ha saputo unire musica, parola e immaginazione con uno stile unico e inconfondibile, raccontando un’Italia fatta di misura, eleganza e profondità. Le sue canzoni hanno accompagnato generazioni e rappresentano ancora oggi un patrimonio culturale condiviso, capace di attraversare il tempo senza perdere forza e autenticità"

"Il tartufo bianco d’Alba, eccellenza della nostra terra, è a sua volta simbolo di qualità, cura e rispetto per il tempo e la materia: valori che la Città di Alba riconosce come affini alla ricerca artistica di Paolo Conte, da sempre amico del nostro territorio. Con questo riconoscimento, Alba intende rendere omaggio a un artista che ha portato il nome dell’Italia nel mondo con delicatezza, classe e finezza, mantenendo nel tempo un legame autentico con queste terre".

La consegna del Tartufo dell’Anno 2025 avverrà in un momento privato, alla presenza del Maestro Paolo Conte e della sua famiglia. "Grazie di cuore per questo meraviglioso premio sottolinea Paolo Conte - Ricevere un tartufo di Alba è un onore che profuma di territorio, passione e autenticità. Un dono davvero speciale, che apprezzo moltissimo".

"Conferire il Tartufo dell’Anno a Paolo Conte significa riconoscere un percorso artistico che ha saputo raccontare l’Italia senza mai alzare la voce, con profondità e rispetto - spiegano Alberto Gatto, sindaco di Alba e Caterina Pasini, assessora alla Cultura e al tyrismo e vicesindaca - Nella sua opera ritroviamo valori che sentiamo vicini anche come comunità: la cura, il tempo, la coerenza. Paolo Conte è da sempre un amico del nostro territorio, che ha saputo frequentarlo e apprezzarlo con la stessa delicatezza che caratterizza la sua musica. È un omaggio sentito, che Alba consegna con gratitudine e nello spirito più autentico di questo riconoscimento".

Aggiunge Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: "il Tartufo dell’Anno rappresenta uno dei momenti più simbolici della Fiera, perché unisce la storia della manifestazione al racconto culturale del territorio di cui è espressione. Con questo riconoscimento la Fiera non celebra soltanto un’eccellenza, ma ne mette in relazione due: il Tartufo Bianco d’Alba e un protagonista assoluto della cultura italiana come Paolo Conte. La sua musica è la colonna sonora del nostro territorio, di come noi stessi lo viviamo con fughe in avanti che si trasformano in viaggi e ritorni da raccontare per celebrare i profumi e le memorie che ci appartengono e ci attendono. Conte è un artista capace di parlare a pubblici diversi, in Italia e all’estero in questo incontro tra linguaggi e sensibilità diverse si ritrova il senso più profondo della Fiera: essere luogo di connessione tra territorio, cultura e visione internazionale".