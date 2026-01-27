Danone espande l'offerta Alpro in Belgio e Germania

Danone ha iniziato in questi giorni di fine gennaio a lanciare i prodotti, a marchio Alpro Meal To Go, in mercati europei selezionati, tra cui Belgio e Germania. Danone, sottolinea il comunicato ufficiale della società reso pubblico dalla sede tedesca di Francoforte, "offre il suo primo pasto pronto da bere, perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a gusto e nutrienti".

La nuova gamma è a base di soia e avena ed è disponibile in quattro gusti cremosi: Cioccolato e Banana, Mango e Frutto della Passione, Caffè e Caramello e Vaniglia.

Non è un caso che il nuovo lancia di Alpro riguardi la Germania: ad agosto 2025, Danone ha dismesso il marchio Provamel facendo seguito all'intenzione, annunciata dad aprile 2025, di concentrare le proprie risorse sul marchio Alpro (leggi notizia EFA News).

Ogni bottiglia da 500 ml fornisce un pasto e fornisce: 20 g di proteine vegetali 26 vitamine e minerali Senza dolcificanti artificiali Fibre e Omega-3 Alpro Meal To Go è il pasto completo e pratico da portare con sé. Ogni bottiglia, spiega la nota, "contiene tutto il necessario per una giornata piena di energia, tra cui proteine, vitamine e minerali. Basta prenderne una, gustarla fredda e iniziare a consumarla".

"Sappiamo quanto la vita possa essere frenetica - commenta Christine Borghardt, Category Director Plant-Based DACH di Danone - Con Alpro Meal To Go, vogliamo offrire ai consumatori una soluzione semplice, deliziosa ed equilibrata, senza rinunciare al gusto o alla qualità. Per tutti coloro che sono sempre in movimento."

In un post su LinkedIn, Guillaume Millet, vicepresidente del business a base vegetale di Danone in Europa, ha descritto le bevande sostitutive del pasto da asporto come "uno dei segmenti più entusiasmanti e in più rapida crescita in Europa", pur riconoscendo le carenze di molti prodotti esistenti.

"Troppo spesso le persone non finiscono la bottiglia - afferma Millet - Sono troppo pesanti, troppo dolci o semplicemente non sono veramente 'degni di un pasto', il che significa che non contengono tutti i nutrienti promessi e finiscono per far venire di nuovo fame poco dopo".







