Nella lotta dei gelati Häagen-Dazs lancia 6 prodotti premium
La società che negli Usa opera tramite Froneri amplia il portfolio statunitense con una raffica di nuovi gusti
Nela guerra dei gelati che coinvoge da tempo soprattutto Unilever con The Magnum Ice cream Company e, soprattutto, con il suo marchio Ben & Jerry's, si inserisce adesso Häagen-Dazs. La società ice cream, infatti, aggiunge sei prodotti per promuovere la crescita del segmento premium negli Stati Uniti dove opera tramite Froneri, la joint venture focalizzata sul gelato creata da Nestlé e dalla società di...
Fc - 57026
EFA News - European Food Agency
